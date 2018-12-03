日本2018流行語 這句話奪下冠軍！

日本「2018年新語、流行語大賞」，由平昌冬奧日本冰壺女子代表隊互相溝通時所說的北海道方言「そだねー（對啊、是啊、沒錯）」奪冠。（路透）

2018-12-03 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本「2018年新語、流行語大賞」結果出爐！拿下冠軍的是平昌冬奧日本冰壺女子代表隊互相溝通時所說的「そだねー（對啊、是啊、沒錯）」，這句北海道方言配上女選手甜甜的嗓音和暖暖的笑容，讓不少觀眾當場融化。

據《朝日新聞》報導，這次的流行語前十名擠進不少體育界的用語，除了冠軍的「そだねー」之外，還包括了稱讚足球員大迫勇也的「（大迫）半端ないって（大迫不是一般的厲害）」，因為他在世界杯足球賽日本對戰哥倫比亞時頂進了致勝球。

據了解，北海道方言「そだねー」等同於標準日語裡的「そうだね」，北海學園大學日本語教授菅泰雄指出，北海道方言的特色就是將長音節變成短音節，而且語尾的音調不會往下掉，在令人情緒緊張的比賽中，和隊友用這樣的方言溝通會比較融洽一點。

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