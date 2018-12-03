疑憂記過影響升學跳樓 他最後對老師說：求求你放過我

2018-12-03 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港16歲梁姓中學生去年3月從天水圍洪福邨自家公寓跳樓輕生，今（3）日法院開庭審理，梁男母親張秀蘭庭上指出，兒子跳樓前疑似因怕被老師記大過，影響升學，與老師通話求情，電話掛斷不久，便出門結束自己生命。

香港《明報》報導，張秀蘭表示，梁姓中學生初中時成績中上，但升中四後卻因學業壓力而成績倒退，加上學校對成績差學生視而不見，因此生活過得不開心，去年3月21日時，兒子自稱下午課均為「閒科」，而回家休息，但晚上接到訓導老師電話，發現兒子其實是翹課。

過一會兒，張秀蘭聽到兒子與老師通話，兒子因怕老師記大過，會影響大學升學，遂向老師說「求求你，放過我！我下次會改」。待他們聊完，張秀蘭上前安慰兒子，並表示會找老師商量，之後便去沐浴。

張秀蘭透露，她洗澡時，聽到兒子說要外出走走，但洗完走出浴室發現兒子沒帶鑰匙和手機就出們，頓時查覺事態不對，外出找人，並致電請老師協尋，最後是住家大樓保全告訴她有人墜樓，上前一看才發現兒子已經奄奄一息，雖然立刻報警，送醫搶救，但隔天凌晨傷重不治。

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