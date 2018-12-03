川習會聲明各自表述 中方「河蟹」美國聲明

2018-12-03 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平1日會面後，同意暫緩對中國產品加徵關稅。然而，美中雙方對會談成果各自解讀，且美國駐中大使館在「微信」（WeChat）發表的白宮聲明，疑受中方阻撓，僅供瀏覽，不得轉發或分享。

據白宮聲明，川習二人已同意，美方將暫緩明年元月起對2000億美元中國商品提高關稅的計畫，而中方亦將從美國大量進口農業、能源和工業產品。美方也設下90日談判期限，屆時若雙方未能就技術轉移、智慧產權等議題達成共識，美對中關稅就會提高至25％。

然而，中國外交部及新華社、人民日報、央視英文頻道CGTN等官媒，都未提及90日談判期限，也未交代之後美方提高關稅的可能性，反而強調新一輪談判後有望完全取消關稅。川普推文指，中方同意削減及撤銷美國汽車關稅一事，中方也隻字未提。外媒認為，這些差異反映雙方仍有重大歧見，未來談判將困難重重。

值得注意的是，美國CNBC電視台、香港「南華早報」指出，美國駐中大使館在官方微信上傳白宮針對「川習會」協議的聲明，但微信用戶僅能瀏覽，不能轉發或分享，疑似遭中方「河蟹」，其他文章則不受影響。美大使館一名發言人表示，他們經常遭到中國社交媒體封鎖，但強調訊息自由流動，包括人民能接觸媒體，對於促進互相理解相當重要。

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