2018年度漢字「窮+醜」怎麼唸？ 網友苦笑：這字唸我！

2018-12-03 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上近日瘋傳一個號稱是「2018年度漢字」的字，由窮（中國簡體字「穷」）和醜（中國簡體字「丑」）合體所組成，不少網友表示知道這字怎麼唸，「這字唸『wǒ』（我）」，笑翻眾人。

綜合外媒報導，窮「qiong」（ㄑㄩㄥˊ）和醜「qiu」（ㄔㄡˇ）拼音合體後變成「qiou」（ㄑㄧㄡˇ），和糗的發音一樣，即又窮又醜的意思。其實這只是一齣鬧劇，字典中並沒有這字，純粹是網友發揮創意將生活真實寫照創造出來。

對「qiou」的解釋，也有人表示可以分成3個注解，一是窮到吃土；二是不但醜，還窮到吃土；三則是窮、醜、土，網友紛紛對此字表示「據說是年度漢字！博大精深，又長知識了」、「窮加醜，是我沒錯」、「感覺被擊中了」、「是的，說的就是我，又窮又醜」。

中國媒體《快報》報導，「qiou」是窮和醜的合體，並不是正規的漢字、不符合漢字書寫規範，屬於生造字，生造字意思是由網友或他人主觀創造出的生字、詞彙，年度漢字的評選是十分嚴密謹慎的，「qiou」不是真正的年度漢字。

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