奈及利亞謠傳總統已死 由複製人替代...

奈及利亞民眾瘋傳總統布哈里（Muhammadu Buhari）已經過世了，現在的總統其實是個複製人。布哈里對此嚴正反駁。（路透）

2018-12-03 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）身體狀況不佳，使得奈國網路謠言四起，民眾瘋傳布哈里已經過世了，現在的總統其實是個複製人。布哈里對此在推特上做出嚴正反駁，怒斥這是無知的謠言。

布哈里反駁 怒斥無知謠言

據《CNN》報導，布哈里去年曾長時間待在英國倫敦治療，最長有3個月沒有回國，造成民眾議論紛紛，認為布哈里已死的奈國人民，甚至要求副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）迅速肩負起總統代理人的責任。

布哈里2日在波蘭參加會議時對此表示，這些傳言讓奧辛巴喬很尷尬，因為當他身體還在康復時，奧辛巴喬曾前來拜訪，當時他們就有討論過接任的問題。布哈里說，他可以向人民保證，「我就是真正的我，這個月我將慶祝76歲生日，我仍然屹立不搖！」

不過，布哈里在波蘭會議上，還是被與會的奈及利亞民眾詢問「你是真的還是假的？」布哈里則回應，會有這些無知的謠言並不令人驚訝，因為去年他去倫敦就醫時，很多人都希望他死掉。

布哈里長期以來都是奈及利亞的軍事強人，1983年藉由政變成功掌權，但1985年就被推翻，不過他在2015年捲土重來，當選了奈及利亞總統。

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