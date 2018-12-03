20歲少女「與狼共舞」 日餵50公斤肉、用嘴刁肉餵食

2018-12-03 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路流傳一名少女身穿蒙古袍，在野地親密地餵食狼群的照片，引起多位網友興趣，也有人懷疑真偽，但事後經證明，照片女主角是名叫周鑫月的20歲動物飼養員。

綜合中媒報導，遼寧省長大的周鑫月自小就喜愛犬科動物，16歲初中畢業後，因緣際會接觸到叔叔家中養的狼後，對狼的態度從害怕轉變成喜愛，更在上月成為內蒙古赤峰市汗蘇魯國際生態旅遊區的8匹狼飼養員。

周鑫月負責飼養的8匹狼，每天共約吃50斤肉，因此她一天須分上下午各一次，每次剁逾20斤的雞肉混羊肉，再扛肉到小山丘餵食；而餵食的方式有幾種，可以選擇把肉拋到空中引狼去吃，也可以放在手上，等牠們來吃，亦或者用嘴刁肉餵食。

周鑫月透露，為了與狼群培養感情，不能攜帶防身武器，因此穿著保暖又能防抓傷的蒙古袍再恰當不過，但有時狼的牙齒或爪子在餵食時，仍會無意地弄傷她。

周鑫月指出，這座園區飼養的狼都有合法來源，且有獸醫共同監管，平時除了供遊客拍照外，還會借去派電視或電影。

赤峰市當局也證實，根據《野生動物保護法》規定，狼屬於中國非重點保護動物，只要飼養方的來源合法，有正規的檢疫證明就可以飼養。

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