長得像玄彬！ 脫北士兵：南韓很自由，但賺錢好難...

北韓脫北士兵吳青成，昨天接受媒體專訪。（圖擷自朝鮮日報網頁）

2018-12-03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月駕車突破北緯38度南、北韓停戰線板門店「共同警備區」（JSA），遭同袍越境追殺身中多槍的北韓脫北士兵吳青成，昨天接受媒體專訪，他表示在南韓雖然比較自由，但「賺錢很難」，會繼續努力工作賺錢，也會多做義工。

南韓《朝鮮日報》報導指出，吳青成現年虛歲26歲，今年6月起住在首爾，打扮看起來已和南韓青年很像，身材高瘦約178公分，甚至染了棕色頭髮，由於家住在停戰線附近，幾乎沒有北韓口音，甚至有人認為他長得像南韓演員玄彬，但他自認不像。

吳認為在南韓討生活不易，他透露自己剛到南韓時從事勞力工作，因腰椎有受傷需換工作，現在在一家社會企業上班，雖然南韓比較自由，但賺錢很難。他也表示，會努力工作賺錢、繳稅，還會去醫院當義工。

此外，他也提到日前日本《產經新聞》的訪問有誤，當時他並沒有說「南韓軍隊是不像軍隊的軍隊」，強調自己身體流着韓國人的血液，「不是說這種話的人」，應該是翻譯有錯誤，他澄清原意是「我不清楚南韓軍隊的生活，北韓兵役為10年，南韓兵役2年，我說『在南韓當軍人應該更容易吧』。」

他也說，之所以去日本，不是為了接受《產經》專訪，而是南韓的一名熟人要介紹日本朋友給他認識，並說有去過日本的廣島。

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