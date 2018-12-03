墨西哥火山又噴發！火山灰向上暴衝2.5公里

當地政府呼籲民眾盡量不要外出，並維持二級黃色警戒。（法新社）

2018-12-03 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕位於墨西哥首都墨西哥市近郊的波波卡特佩特火山（Popocatepetl）於當地時間2日發生火山爆發，大量火山灰直衝天際，當地政府呼籲民眾盡量不要外出，並維持二級黃色警戒。

綜合外媒報導，波波卡特佩特火山距離墨西哥市中心約55公里，是境內第2高山，也是世界上最活躍的火山之一，近年來多次出現小規模噴發。而此次噴發讓火山灰向上攀升約2.5公里，當地政府於火山周圍劃設半徑12公里的安全範圍，除此之外，政府也呼籲民眾不要配戴隱形眼鏡、避免戶外活動，出門要戴口罩，並以清水清洗眼睛與漱口。

上次波波卡特佩特火山噴發是在11月9日及10日，在短短24小時之內3度爆發，火山灰落至鄰近的城鎮，且造成當地天候不佳。當時政府已發出二級黃色警戒，呼籲民眾當心，預計會有低至中級程度的進一步爆發。

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