狠媽溺斃5歲兒子再斬首 分離屍首全丟垃圾桶

2018-12-03 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國休士頓有位43歲亞裔婦人劉麗惠（Lihui Liu，音譯），日前涉嫌用水淹死5歲親生兒子後，再將屍體斬首，1日時被控一級謀殺罪，不得保釋。

《休士頓紀事報》報導，劉女丈夫11月30日晚上7時許向警方報案，表示自己當天早上出門上班時，劉女與13歲女兒和5歲兒子待在家，下班到家後，發現劉女在車庫裡，且聲稱把兒子送走了。

劉女丈夫聽聞後，開始尋找兒子，但都沒有結果，於是劉女坦承兒子在垃圾桶裡，但當他打開垃圾桶後，出現眼前的竟是被黑色垃垃圾袋包裹，且屍首分離的冰冷遺體。

警方指出，當天在劉女住宅浴室找到還有血痕的犯案兇刀，且浴缸也血跡斑斑，雖然劉女最後招認對兒子行兇，但不願透露任何斬首的原因，而他們的女兒在命案發生時，是否在屋內，尚不得而知。

據悉，劉女過去從無犯罪前科，但2015年時，兒童保護局（CPS）曾與這家子有接觸，但詳細原因仍不明。劉女也將在當地時間3日出庭。

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