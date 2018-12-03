悲劇！ 他求婚成功後手滑 戒指從水溝蓋掉下去...

英國情侶到美國紐約時代廣場旅遊時，男方拿出戒指求婚成功，但一時手滑卻讓婚戒從水溝蓋掉下去。（圖擷自NYPD NEWS推特）

2018-12-03 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕悲劇了！英國一對情侶到美國旅行，11月30日經過紐約時代廣場時，男方突然單膝下跪捧著戒指求婚，女方驚喜地回答「Yes」後，男子卻手滑讓戒指從水溝蓋掉下去，費力找了許久實在拿不回來只好離開。不過，柳暗花明又一村，最後紐約警方（NYPD）幫這對情侶找回婚戒了！

據《BBC》報導，NYPD釋出了當時的廣場監視器錄像，雖然沒有拍到男子求婚的過程，卻清楚紀錄了戒指掉落的狀況。只見男子慌忙地趴在地上想從溝蓋的孔洞中看戒指掉去哪兒，而原本高高興興答應求婚的女子，也驚慌地陪男友一起找，但這對情侶後來仍然失望地離開。

NYPD發現這件事後，動用器具把戒指找了回來，然而警方根本不知道這對情侶的身分，只好將影片與婚戒PO在推特上，請網友們幫忙辨認這兩人是誰，最後終於得到答案，原來情侶是來自英國的約翰（John）與丹尼拉（Daniella），雖然他們已經回去英國了，但NYPD仍會將戒指寄過去，也不忘祝福兩人永浴愛河。

相關影片請見：

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? ???? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS （@NYPDnews） 2018年12月1日

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