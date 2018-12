悲劇！ 他求婚成功後手滑 戒指從水溝蓋掉下去...

2018-12-03 12:57

〔即時新聞/綜合報導〕悲劇了!英國一對情侶到美國旅行,11月30日經過紐約時代廣場時,男方突然單膝下跪捧著戒指求婚,女方驚喜地回答「Yes」後,男子卻手滑讓戒指從水溝蓋掉下去,費力找了許久實在拿不回來只好離開。不過,柳暗花明又一村,最後紐約警方(NYPD)幫這對情侶找回婚戒了!

據《BBC》報導,NYPD釋出了當時的廣場監視器錄像,雖然沒有拍到男子求婚的過程,卻清楚紀錄了戒指掉落的狀況。只見男子慌忙地趴在地上想從溝蓋的孔洞中看戒指掉去哪兒,而原本高高興興答應求婚的女子,也驚慌地陪男友一起找,但這對情侶後來仍然失望地離開。

NYPD發現這件事後,動用器具把戒指找了回來,然而警方根本不知道這對情侶的身分,只好將影片與婚戒PO在推特上,請網友們幫忙辨認這兩人是誰,最後終於得到答案,原來情侶是來自英國的約翰(John)與丹尼拉(Daniella),雖然他們已經回去英國了,但NYPD仍會將戒指寄過去,也不忘祝福兩人永浴愛河。

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? ???? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ