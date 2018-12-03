泰變性女網紅要加碼合作費 惹怒製作方 遭菲列黑名單禁入境

變性知名網紅席丹被菲律賓節目製作單位爆料大頭症發作。（圖擷自臉書）

2018-12-03 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕泰國有著最辣熟女之稱的變性知名網紅席丹（Sitang），日前被菲律賓節目製作單位爆料，大頭症發作，做出許多違反合約的舉動，遭當局列為入境黑名單，拒絕往來。

綜合外媒報導，席丹是一名變性人，以清涼打扮及擁有一雙逆天長腿加上奇葩舞姿而走紅，但在日前卻遭菲律賓節目製作人托倫蒂諾（Wilbert Tolentino）在社交媒體上表示，席丹本月原本應與他簽訂一份香水和美容產品系列代言合約，但席丹拒絕已協議好的合約內容，甚至抬高合作費用，進而惹怒合作方，遭菲律賓移民局禁止入境。

托倫蒂諾表示，幾天後將會對此事發表正式聲明，相信真理及公平永遠站上風。據了解，托倫蒂諾在一系列的節目中擔任席丹的經理人，更以她的名義推出了一款香水，甚至還製作了一部電影，讓席丹與喜劇演員副甘達（Vice Ganda）合作，托倫蒂諾說：「她讓我感到受創，感謝移民局已下令將席丹列入黑名單。」

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