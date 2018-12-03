星巴克又出事！員工嘲笑亞裔美國退伍軍人...

星巴克加州瓦卡維爾（Vacaville）分店，傳出嘲笑亞裔美國退伍軍人的事件。（美聯社）

2018-12-03 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克員工學不乖？繼費城店4月時報警逮捕2名黑人遭受抨擊後，如今又傳出加州的分店嘲笑亞裔美國退伍軍人，星巴克已對此致歉，並強調公司正著手展開調查。

據《福斯新聞》報導，菲律賓裔的約翰卡爾（Johncarl Festejo）最近剛從美國空軍退役，他表示最近某天自己帶12歲的女兒上學前，到加州瓦卡維爾（Vacaville）星巴克點了熱巧克力、巧克力可可碎片星冰樂、香焦堅果麵包。

當店員詢問他的名字時，約翰卡爾說叫他約翰（John）就可以了，然而，他在候餐區等了幾分鐘後，卻聽到店員一直在喊「張（Chang）在嗎？張（Chang）有沒有在這？」

一開始約翰卡爾並沒有發現對方是在喊他，直到發現「張（Chang）」的餐點正好是熱巧克力、巧克力可可碎片星冰樂和香焦堅果麵包，這才知道星巴克員工把他的「John」當成「Chang」了。

約翰卡爾認為，他明明說的就是「John」，而且他是用手機行動支付結帳的，帳戶名上面寫著「Johncarl」，再怎麼樣也不應該認錯。

約翰卡爾決定詢問女店員，「女士，請問這是我的餐點嗎？因為我不叫張（Chang）...」店員卻回覆「這可能是你APP上的名字。」約翰卡爾聞言立刻檢查自己的APP，發現上面是「Johncarl」沒錯，因此詢問對方「妳在開玩笑嗎？」

結果女店員竟然竊笑出聲，但當時約翰卡爾趕著載女兒上學，所以沒有當場與對方發生爭執，直到將女兒送到學校後，才打電話客訴。星巴克公司和區經理都對他表達歉意，並強調公司對任何歧視都採取零容忍的態度。

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