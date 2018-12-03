疑鄰居男童玩打火機 3歲女童遭火焚身、燒成傷殘

2018-12-03 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州9月時有名3歲女童到鄰居家玩耍，卻疑似因鄰居家男童玩打火機，而燒到女童衣服，導致女童全身54％燒傷，但男童父親認為，現場沒有任何大人，事發經過仍待釐清，該案上月底已開始審理。

中媒《梨視頻》報導，從監視器畫面來看，9月10日下午5時50分，女童突全身著火而驚嚇奔跑，隨後跟著的是鄰居男童。女童阿姨表示，當天女童到男童家玩，疑似因男童玩打火機，才發生憾事，當時烈火整整焚燒女童約半小時，儘管住加護病房逾2個月，成功救回性命，但基本上已成傷殘人士。

男童父親辯稱，很有可能是女童自己玩火，才會勿燒自己，不過女童阿姨反駁，據監視器畫面，男童隨後跑出時，左手拿著粉紅色打火機，且烈火是自女童後背燒起，一般小孩的手怎麼能伸到後面去。

現在男童父親堅持現場未有大人，無人能作證事情真相，全案有待法院調查釐清，而11月27日，當地法院也開始審理此案。據悉，男童家長已支付對方醫藥費2至3萬人民幣。

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