生前訊息曝光！《華郵》哈紹吉傳400封秘密簡訊引殺機...

《華盛頓郵報》記者哈紹吉（見圖）遇害案風波仍未止息。（美聯社）

2018-12-03 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》專欄作家、沙烏地阿拉伯異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案風波仍未止息，美國有線電視新聞網（CNN）今天獨家揭露，哈紹吉與友人的400封WhatsApp訊息，哈紹吉在訊息中不斷批評沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），可能因手機被駭客入侵，為他引來殺機。

《CNN》報導揭露400封WhatsApp簡訊，哈紹吉與沙國學生阿卜杜勒阿齊兹（Omar Abdulaziz）密切聯繫，哈紹吉在訊息中不斷批評沙爾曼，私底下形容沙爾曼是「禽獸」，認為他做事沒邏輯，「當他吃掉更多受害者，他反而會想吃下更多」，哈紹吉當時就預期，王儲的魔爪最終也會伸向自己身邊的人，不料預言成真。

報導提到，哈紹吉與阿卜杜勒阿齊兹想要組一支名為「網路蜜蜂」（Cyber Bees）的網軍，打算在社群媒體上揭發王儲真面目，不料規劃被沙國官員發現，哈紹吉當時除了感到訝異，今年8月他感到不祥的預感，還曾傳出擔憂訊息，「上帝保佑我們！」

哈紹吉遇害後不久，阿卜杜勒阿齊兹就被多倫多大學的同事發現，手機竟遭軍用等級的間諜軟體入侵，該間諜軟體的製造商來自以色列公司NSO集團（NSO Group），使用該軟體者為沙國政府。阿卜杜勒阿齊兹得知手機被駭讓計畫曝光，間接讓哈紹吉遇害，令他相當自責，「我真的很遺憾，我的內疚令我想自殺。」

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