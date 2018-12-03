時代的眼淚！ 日本最後BBcall明年將終止服務...

日本最後一家BBcall服務的業者「東京テレメッセージ」今天宣布，明年9月結束BBcall服務。（圖擷自東京テレメッセージ官網）

2018-12-03 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕還記得BBcall嗎？「BBcall」是90年代重要的通訊工具，不過在手機問世後，漸漸被取代，日本最後一家BBcall服務的業者「東京テレメッセージ」（Tokyo Telemessage）今天宣布，明年9月結束BBcall服務，代表在日本有50年歷史的BBcall也將成為時代眼淚。

日本《共同社》報導，「東京テレメッセージ」宣布，由於行動電話普及化，導致「東京テレメッセージ」用戶數量大幅減少，因此決定終止這項服務。該公司社長清野英俊表示，今後將活用BBcall使用的電波，把重心轉移到地方自治體為主的防災無線事業，希望在日本的防災體系發揮作用。

BBcall在日本被稱為「pocket bell」，報導指出，日本最早「pocket bell」由日本電信電話公社（NTT）推出，「pocket bell」見證了平成年代的通訊方式，包括公司和政府機構、醫院工作人員都曾廣泛使用，許多男孩也用來追高中女同學，是許多民眾的回憶，不過在手機出現後，用戶逐年減少。

日本各大電信業者早已終止這項服務，日本電信龍頭NTT docomo也在2007年退出市場，現只剩下「東京テレメッセージ」一家業者，在關東地區提供約不到1500名用戶服務。該社在2013年已經停止了新用戶的使用申請，並決定在明年9月結束BBcall的服務。

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