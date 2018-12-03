集體「太空葬」！ SpaceX火箭將送100人骨灰上太空

太空葬公司「極樂太空（Elysium Space）」，今（3日）將藉由SpaceX火箭把100人的骨灰送上外太空。（路透）

2018-12-03 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕火葬後的骨灰又可分成灑在大海的「海葬」、種在樹木或花叢下的「樹葬」、「花葬」等等，而專營「太空葬」的公司「極樂太空（Elysium Space）」，今（3日）藉由SpaceX火箭將把100人的骨灰送上外太空。

據《CNN》報導，極樂太空表示，要把骨灰放在火箭上，親屬大約要支付2500美元（約新台幣7.7萬元）。這100人生前大多是退伍軍人和航太愛好者，還有部分是家屬希望能夠在星空中憑弔逝去的親人。

例如36歲的埃貝林（James Eberling）在2016年逝世時，遺願就是想要讓自己的骨灰送上外太空。母親貝弗利（Beverly）對此透露，兒子生前就熱愛火箭，經常去加州范登堡空軍基地拍攝火箭升空的照片，當她把兒子的骨灰交給極樂太空後，其實有些擔心這個任務會不會成功，還好現在即將就要完成埃貝林的遺願了。

這不是第一次有人類的骨灰被送到外太空上。1998年，天文學家舒梅克（Eugene Shoemaker）的一小瓶骨灰被放在月球表面。2012年，有320人的骨灰藉由火箭進入太空，包括《星艦迷航記》的演員詹姆斯·多漢（James Doohan）與水星7號太空人庫珀（Gordon Cooper）的骨灰。

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