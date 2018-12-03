中國基因編輯寶寶實驗案 被爆美國教授團介入主導

中國基金狂人賀建奎。（美聯）

2018-12-03 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為中國「基因狂人」的中國深圳南方科技大學副教授賀建奎，其主導的一對基因編輯嬰兒出生，指先天對愛滋病免疫，引發全球科學家們嚴厲批判違反道德倫理，據報導，中國官方己下令撤查該事，並爆出賀建奎已被校方「軟禁」，他在南科大的實驗室地遭到封鎖關閉，更扯出其實驗案主要是美國教授團介入主導，參與的學校包括哈佛、史丹佛等。

《博聞社》報導，賀建奎是在11月28日在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會後，與南科大校長陳十一長談約6小時，即被帶回深圳「軟禁」，且認定該基金編輯嬰兒實驗案，是「幾位國內外生命科學專家互相勾結」、「一宗有意逃避西方法律、學術法規與監管制度而進行的人體胚胎基因編輯試驗」。

而被指為國外專家指向美國哈佛大學及史丹佛大學，指賀建奎曾在去年底到哈佛大學，向一個教授團隊報告實驗進度，且參與他實驗的美國學者包括賀建奎在萊斯大學的博士論文指導老師Michael Deem、他在史丹佛大學的博士後導師。

香港《蘋果日報》報導，因為爆發基因編輯嬰兒實驗案，其實驗室已被封鎖關閉，目前南科大校區警衛森嚴，疑似警方已介入調查。

綜合媒體報導，基因編緝寶寶在中國深圳出生之後，引發全球科學界的撻伐，指破壞道德倫理，中國官方下令調查，中國122名科學家聯名譴責他，46名律師聯合聲明，呼籲警方對賀建奎立案，慘被相關的學術人脈大量切割、孤立。

賀建奎2012年1月通過中共海外「千人計劃」引進回中國，在深圳南方科技大學任教。

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