兩岸企業峰會韓、盧不去 廈門市委書記傳升官...

中國廈門市即將舉辦兩岸企業峰會，廈門市委書記裴金佳（圖）會前升官至國台辦副主任。（圖擷取自網路）

2018-12-03 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕預定明天將在中國福建廈門市舉行的兩岸企業峰會，台灣新當選的兩位準市長韓國瑜及盧秀燕，都已傳出因太敏感而不赴會，但是，中國方面則是大規格舉辦，最直接得利的是廈門市委書記裴金佳，傳出昨天已赴國台辦報到，將出任國台辦副主任，並以新職出席明天廈門兩岸企業家峰會。

《經濟日報》報導，在裴金佳飛北京報到後，廈門市委書記一職則由福建省委組織部部長胡昌生升任。裴金佳是福建安溪人，長期在福建工作，傳他於1985年在廈門市財政局工作時，當時的廈門市副市長是現任的中國國家主席習近平，曾共事一段時間，之後，隨著習近平步步高升，去年底名列中共十九大中央候補委員。

報導指出，依照中國不成文規定，國台辦副主任中，有一位是福建出身，而現任的國台辦人事中，主任劉結一從副主任升任，另二位副主任為陳元豐及龍明彪，裴金佳則是頂上第三位副主任職缺。

《ETtoday新聞雲》報導，預定明天在廈門召開的兩岸企業峰會，中國方面已釋出訊息，出席的最高層級將是政協主席汪洋，共有約1100多位兩岸企業家與會，台灣方面，鴻海預定由董事長郭台銘、台積電南京廠總經理羅鎮球都將出席，並發表專題演講。

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