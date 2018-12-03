50年來最嚴重暴亂後 巴黎市中心面目全非忙善後

2018-12-03 00:22

〔中央社〕法國首都巴黎市中心昨天爆發1968年5月學運以來最嚴重暴亂，今天可見工人清理許多遭燒毀汽車的殘骸以及擦洗凱旋門上的塗鴉，高檔精品店的店員也小心翼翼地更換遭砸毀的窗戶。

巴黎幾處地標及高級購物區昨天淪為警民衝突的戰場，數千名鎮暴警察與抗議群眾相互追擊，屈居劣勢。

路透社報導，超過400人被捕，逾百人受傷，震驚土生土長的巴黎人及遊客。

巴黎警方今天在凱旋門下要求民眾保持距離，讓清潔人員清除塗鴉。塗鴉內容大多衝著總統馬克宏（Emmanuel Macron）而來，有些則有無政府主義者的色彩，如「推翻資產階級！」

負責監督清理作業的巴黎市政府官員說：「我在巴黎各處的歷史遺跡工作了20年，從沒看過像凱旋門這種情況，簡直是大屠殺。」他手下員工在一旁清除寫著「馬克宏辭職」的塗鴉。

這名官員說，如果工作人員最後不得不研磨凱旋門的石材以清潔表面，恐造成永久性損毀。

為抗議政府調漲燃料稅及生活費攀升，法國民眾11月17日穿上螢光黃背心發動全國性抗爭，稱為「黃背心」運動。如今抗議活動的暴力情勢愈演愈烈，令巴黎當局措手不及。

巴黎市中心的皇家路上，6名工人小心翼翼地換下迪奧（Dior）的玻璃窗格，隔壁香奈兒（Chanel）的員工則在清理地面上的玻璃碎片，古馳（Gucci）也請來木匠拆卸保護店家門窗不受破壞的夾板。

眼見全國各地都出現動亂，法國政府表示將考慮宣布緊急狀態。

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