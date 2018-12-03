中俄比長短！雙方官媒互嗆戰機「垃圾」、「山寨機」

中國官媒嗆蘇-57戰機（左）垃圾；俄媒體批殲-20（右）山寨機。（美聯社，本報合成）

2018-12-03 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯雙方官媒近期內為了國產戰機吵得不可開交，互相指責對方的短處，同時誇耀自己的長處，中國媒體嗆俄方蘇-57戰機是垃圾，俄方媒體則批評中國的殲-20為山寨機。

根據《自由亞洲電台》報導，中國11月在珠海舉辦航空展，同時讓全新的殲-20戰機亮相飛行，俄國各媒體後來提到與戰機出售相關事件時，均會提到俄國試飛員評價中國殲-20戰機是山寨機，使用大量俄國、美國戰機技術，不如俄羅斯國產的第5代戰機蘇-57。

中國官媒對此不甘示弱，《新浪軍事》發布名為「俄新雷達研發10年測距160公里比中國低端貨少10公里」的報導，與俄方媒體互別苗頭，當中提到大酸俄國雷達技術長時間不如歐美地區國家，「電子工業太爛」，導致米格-35、蘇-57戰機隱身功能不甚理想。

即使中國已經讓殲-20服役，仍然讓俄國方面嗤之以鼻，原因在於蘇-57戰機已在敘利亞戰場有所表現，但殲-20到目前為止缺乏實戰數據，且俄方專家尤里．古希科夫表示，俄羅斯目前已有嶄新雷達技術，能在戰機機身上布滿雷達，進行全方位探測，防衛功能大步提升。

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