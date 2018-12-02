完全政治封殺! 香港「自決派」議員參選村代表被判失格

朱凱迪2016年底以獨立參選之姿，成功進軍香港立法會。（美聯社資料照）

2018-12-02 22:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕主張民主自決的香港立法會議員朱凱迪日前報名參選元朗區八鄉元崗新村的居民代表，在回答是否支持「香港獨立」等敏感問題時，重申不支持港獨，但認為港人有權決定自身命運，不料2日遭判提名無效（港稱DQ，即disqualify，指喪失資格）。

綜合香港媒體報導，朱凱迪是社運人士出身，前年以「票王」之姿入主立法會，上月22日報名參選元崗新村的村代表，之後兩度接獲選舉主任袁嘉諾來信，查問是否支持港獨及是否擁護「香港基本法」等問題。朱以書面回覆表示，同意中國擁有香港主權，他並不支持港獨，但認為和平主張港獨是港人受基本法保障之權利，予以禁止不符合基本法及香港人權法案條例。

不料，袁嘉諾2日傍晚仍裁定朱凱迪提名無效，而香港政府發言人回應，「自決」或主張港獨選項均不符合香港在基本法下的憲制及法律地位，亦牴觸國家（中國）對香港既定的基本方針政策，港府表達認同及支持選舉主任的決定，並駁斥，此與部分社會人士指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

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