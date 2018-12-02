以色列總理涉賄？ 警方第3次建議檢方起訴

以色列總理納坦雅胡今（2）日再度被指控涉賄，警方第3度建議檢方起訴納坦雅胡和其妻。（歐新社）

2018-12-02 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已被指控涉入2起貪腐案，今（2）日再度被指控涉賄，警方第3度建議檢方起訴納坦雅胡。

綜合外媒報導，69歲的納坦雅胡近來多次受到調查人員的質疑，週日又與妻子被控干涉有利於電信巨頭Bezeq和其大股東埃洛維奇（Shaul Elovitch）的監管法案，以換取Bezeq旗下新聞網站提供有利於納坦雅胡夫婦的正面報導。

警方和以色列證券管理局稱，他們已有足夠的證據，建議檢方以賄賂、詐欺和背信罪起訴納坦雅胡和其妻。警方也檢方控告埃洛維奇行賄。

針對最新指控，納坦雅胡發聲明表示，這些指控是子虛烏有，批評警方的建議「早在調查開始前便已決定及洩露」，全是他的政敵想推倒他的手段。

今年2月，警方已建議檢方針對另外2起貪腐案起訴納坦雅胡。其中一案是納坦雅胡要求以色列紙媒Yediot Aharonot提供有利他的正面報導，他則會幫助打壓該媒體的競爭對手。

另一起案件中，納坦雅胡涉嫌收受來自好萊塢大亨米爾臣（Arnon Milchan）和其他支持者的至少要價100萬謝克爾（約新台幣827萬元）的禮物。據當地媒體稱，作為回報，納坦雅胡幫助米爾臣獲得美國簽證。

以色列檢察總長將決定是否起訴納坦雅胡，他也還在權衡是否針對前2案起訴總理。

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