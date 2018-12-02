不容中國霸凌 楊甦棣：美國是台灣強有力後盾

2018-12-02 20:14

〔中央社〕前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣今天表示，台灣必須警惕中共領導人習近平試圖在對台作為取得進展；美國也會是台灣強有力的後盾，不會容忍中國企圖霸凌或威脅台灣。

楊甦棣並認為，現在的中國比以往任何時期都更強盛，習近平更是一個「非常危險」的人，台灣必須非常警惕，關注自身的民主及國防防衛。

美國國際暨戰略中心計畫主任譚慎格則表示，大多數的美國決策者想到亞洲民主時，都會認為台灣是亞洲最具活力的民主國家。因此，美國與民主盟邦都會想把台灣留在民主陣營。

楊甦棣（Stephen Young）與譚慎格（John Tkacik）今天出席台灣智庫舉辦的「台美如何共同面對中國銳實力」論壇，並在會後接受中央社專訪。

楊甦棣表示，他注意到中國試圖利用資金干預台灣選舉的說法，台灣需要對此展開調查。一個沒有民主的國家，試圖操縱另一個華人體制的民主進程，顯示習近平渴望在對台作為上取得一些成功。

但他強調，美國會支持台灣，絕不會容忍中國企圖霸凌或威脅台灣，「我想美國無論是民主黨或共和黨執政，特別是在國會，台灣都會得到很大的支持」。

譚慎格則表示，大多數的美國決策者想到亞洲民主時，都會認為台灣是亞洲最具活力的民主國家。例如，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在九合一選舉後以個人名義，讚賞台灣的憲政民主是印太地區典範。這顯示，美國與相關民主盟邦，都希望想把台灣留在民主陣營。

不過譚慎格也感受到，這次台灣九合一選舉過後，部分台灣民意開始親中，反對西方的自由民主價值，「我個人感到很不安」。

譚慎格認為，台灣親中人士在這次選舉得到壓倒性勝利，華府的專家們應該也同樣感到驚訝。這顯示中共已重新啟動對台宣傳機制。台灣自由開放的訊息社會，如何抵制中共具針對性的虛假訊息影響，將是一項挑戰。

至於防範北京武力犯台，譚慎格認為，美國只能提供防禦計畫，能否有效干預衝突，仍取決於台灣如何建立自己的防禦機制，「如果台灣不幫助自己，我們也沒辦法幫助台灣」。（編輯：邱國強）

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