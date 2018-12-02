控影響美國期中大選 美防長怒斥：普廷顛覆民主

美國國防部長馬提斯（見圖）今日指控普廷企圖影響上個月的美國期中選舉。（美聯社）

2018-12-02 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今日說重話，指控俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）試圖影響上個月的美國期中選舉。

綜合媒體報導，馬提斯在加州雷根國防論壇（Reagan NationalDefense Forum）表示，俄羅斯試圖干涉上個月的美國期中選舉，他未詳細說明俄羅斯如何干涉，只是指控普廷說：「我們看到了普廷不斷地顛覆必須的民主進程，我們是在跟一個無法信任的人打交道，目前我們之間的關係已經惡化了。」

當馬提斯演講時，被人問到如何阻止俄羅斯的擴張行為，馬提斯表示：「這非常複雜，因為普廷是個緩慢的學習者，並沒有為俄羅斯人民的最佳利益打算，因為他已使得北約組織重新武裝。」目前歐洲北約組織正在增加國防開支，以進行更大規模的軍事行動。

而先前川普政府提出要退出《中程飛彈條約（INF）》，馬提斯並沒有表示要退出條約，只說：「我們正因應普廷違反INF的問題，我們將重整軍備，這全都歸咎於俄羅斯。」

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