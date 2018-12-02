住2個月要742萬！強國醫院救一命 一看帳單真要命

中國1名老翁因心血管疾病被送入醫院，住院了長達61天，治療費約莫167萬人民幣（約新台幣741萬元）。（情境照）

2018-12-02 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名老翁因心血管疾病住院長達61天，治療費約人民幣167萬元（約新台幣742萬元），高昂的花費引來網路一片熱議。

綜合媒體報導，9月13日上午，67歲劉姓老翁因為急性心肌梗塞、右側冠狀動脈嚴重堵塞，被緊急送入湖北武漢大學中南醫院。醫療人員先透過人工心肺儀為劉先生建立起體外心肺循環，長達9天後，才穩定了劉男的心跳。然而，劉男隨即出現許多併發症，令劉男接受了許多不同科別的治療，劉男的病情終於趨於好轉，恢復自主意識。

醫院向家屬開出了2張住院收據，加起來約167萬人民幣。劉姓老翁的劉姓女兒將其中1張104萬元人民幣（約新台幣462萬元）的收據貼上微信朋友圈，引來網路一陣批評，直喊醫院搶劫，更有人懷疑劉女是要拉保險的。劉女聽聞感到十分不滿，表示本意是希望提醒身邊朋友要注意健康，卻被大家如此解讀，讓她十分不滿。

中南醫院重症監護室副主任周青表示，劉男病情危急，治療過程也使用許多先進設備，如人工心肺儀，雖然功效良好，然而，每天的費用就高達人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元），他還出現消化道大出血、呼吸和腎功能衰竭、右下肢壞死等併發症，都是治療費較高的症狀。

湖北武漢大學中南醫院醫務處負責人表示，劉男的治療費用皆按物價部門核定的價格，並無違規。而醫院目前也想辦法幫他節省費用。

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