最新台灣之光！CNN全球50最佳甜點 雪花冰上榜！

美國有線電視新聞網（CNN）日前一篇專欄文章列出全球50大最佳甜點，台灣的雪花冰獲選！（圖擷取自《CNN》）

2018-12-02 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣美食又登上國際版面，美國有線電視新聞網（CNN）日前一篇專欄文章列出全球50大最佳甜點，台灣也有美食上榜，不是鳳梨酥也不是珍珠奶茶，而是雪花冰！

由甜品廚師轉行做作家的史密夫（Jen Rose Smith），為《CNN》旅遊專欄撰文，選出她周遊列國時品嚐過的50大最佳甜品，獲得入選的包括台灣的雪花冰。文章指出，台灣的雪花冰如同夏威夷剉冰（shaved ice）、義大利冰沙「granita」一樣，在炎熱天氣時擁有不敗地位，「沒有什麼比甜美、冰冷的美食更好吃了」。

史密夫在文中說：「不尋常的刨冰技術及多層次的堆疊，讓台灣版雪花冰毫無競爭對手。綿密的奶味基底，可以加上綠茶、水果泥等各種口味。先將其冰凍成固體狀，然後刨成柔軟的雪花片。」

史密夫說，最重要的是，雪花冰上面還可依照個人喜愛加上各式配料。她指出，近年來，雪花冰已在全球多個城市販售，但若要吃到最經典的雪花冰，就一定要去台北士林夜市品嘗。

這份全球50大最佳甜點榜單，入選的還有日本的輕乳酪蛋糕，她說，和傳統的厚重乳酪蛋糕相比，日本的乳酪蛋糕宛如海綿般充滿空氣，清爽的口感值得推薦。

其他入選者包括香港的蛋塔；中國的芝麻球；泰國的芒果糯米飯、椰香石榴冰（Tub Tim Krob）；新加坡的Cendol；義大利的提拉米蘇、Gelato；英國的Trifle、椰棗太妃蛋糕（Sticky Toffee Pudding）；法國的反烤蘋果塔（Tarte Tatin）、法式檸檬派；俄式蜂蜜蛋糕（Medovik）等。

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