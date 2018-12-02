Google比照軍區打馬賽克！習近平家族香港別墅曝光

習近平家族在香港淺水灣的獨立別墅逍遙居豪宅曝光。（圖擷取自Google地圖）

2018-12-02 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平先前被香港媒體踢爆，習家在香港擁有的房產市值約6.4億元港幣（約25.3億元台幣），在淺水灣獨立屋逍遙居市值逾3億元（約11.9億元台幣）；這棟房屋被網友發現在Google街景中竟有打馬賽克。

香港《蘋果日報》10月10日指出，習家在香港市值約25.3億台幣的房產中，其中一棟如今市值逾3億元（約11.9億元台幣）的淺水灣獨立別墅屋「逍遙居」，是習外甥女張燕南於2009年購入，傳言習家成員訪港時，都會在這棟合計面積約143坪的透天別墅逗留。

有香港網友對此今（2）日在Google地圖中，找到該棟位於淺水灣的「逍遙居」豪宅，從衛星影像中能見該棟附有車庫的別墅約有4層樓高，但將地圖比例愈拉愈近，切換到街景模式時，該房屋面向道路的外觀竟全部被打上馬賽克，疑似是習家重視隱私，不願被人知道門牌號碼。

習近平從母姓的親姊齊橋橋及外甥女張燕南，1990年已幫家族在香港投資物業，為隱藏身分將房產登記於法人名下，投資活動於2007至2009年間相當活躍。

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