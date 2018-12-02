局長沉迷修仙作法事求平安 收賄用「讀心術」對抗調查

2018-12-02 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省旺蒼縣經濟商務和信息化局前局長奉永德，從2014年起沉迷「修仙」，不僅無心公務，多次於辦公室內作法事，收賄被發現後還聲稱自己會「讀心術」，能對抗組織審查。

綜合中媒報導，2014年時由於職務晉升不理想，又恰逢兒子因病住院，奉永德認為可能是風水問題，故要求辦公室主任找來一名道長，以每年人民幣2000元（新台幣約9000元）的價格，在辦公室內舉辦法事，以消災、求平安。此外，奉永德還迷上「修仙」、「修道」，甚至到了癡迷的地步。

報導表示，不過這些修行並未讓他「超然物外」，經調查發現，他先後收受他人賄賂超過30次，金額高達180萬元（新台幣約800萬元），他表示，「只要送我就收，不送也不會主動索要。」被調查期間，奉永德一度幻想自己擁有「讀心術」，能藉此窺伺審查人員的內心，對抗組織審查。

報導提及，「奉永德身為黨員領導幹部，理想信念喪失，法紀意識淡薄，嚴重違反廉潔紀律、國家法律法規，是黨的十八大後不收斂、不收手的典型，決定給予奉永德開除黨籍、開除公職處分，對其涉嫌違法犯罪問題移送司法機關依法處理。」法網恢恢，疏而不漏，道長的法事沒能保佑奉永德平安，現在他已因違法問題遭有關部門調查。

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