GG套鑽戒 趁女友「口愛」時他做了這件事...

國外一名男子要求女友替他服務，正當女友蹲下準備「口愛」時，竟發現男友在生殖器上套鑽戒，這創意求婚讓女生又驚又喜，答應男友的求婚。（情境圖）

2018-12-02 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕為了在求婚時能讓女生點頭，許多男生絞盡腦汁發揮各種創意求婚，國外一名男子要求女友替他服務，正當女友蹲下準備「口愛」，竟發現男友在生殖器套上鑽戒，這創意求婚讓女生又驚又喜，答應男友的求婚。

綜合媒體報導，國外一名女網友近日在臉書社團「I’m wedding shaming」，發表自己被創意求婚的經歷，當天男友突然要求她幫口交，正當她準備開工，伸手一握時，突然發現有異物，拔出來是一枚結婚鑽戒，原來親熱只是藉口，其實這是一場浪漫地創意求婚，女友又驚又喜，點頭允諾稱「他就是我生命中真正的幸福，我別無所求。」

不過這個浪漫的創意求婚卻讓網友聚焦在其未婚夫的尺寸上，根據女網友附上的照片，這枚鑽戒套在她的無名指上，網友紛紛表示：「感覺那個尺寸要套上去應該不太可能」、「如果他真的套在那兒，那這將是段不幸的婚姻」，也有人懷疑是夾在包皮內。

真實性遭到懷疑 英國媒體嘗試聯繫當事人

由於真實性遭到懷疑，以前網路上也出現過類似情形，英國媒體正在嘗試聯繫當事人，企圖還原真相，已解答眾多網友疑惑。

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