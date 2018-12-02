憂成「時尚」象徵 教宗稱：同性戀不該成為天主教神職人員

2018-12-02 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）為同性戀似乎成為一種「時髦的」生活方式感到擔憂，並認為神職人員不該由同性戀者擔任，在選擇候選人時應更加小心。

綜合外媒報導，教宗於下週即將發行的書中提到，對於部分社會正將同性戀視為「時髦的」生活方式，他「感到擔憂」，且這種社會態度在某種程度上也會影響教會生活。他表示，在培養未來的神職人員時，應更加注意，因為在奉獻和祭司的生命中，並無接受這種感情的餘地。

報導引述，教宗稱同性戀者應離開傳道或獻身的生活較好，而非過著雙重生活。但他也強調，同性戀天主教徒對教會生活有所貢獻，在遵守教會教義的同時，信徒也須富有同情心，並包容持有不同觀點者。

報導提及，對於同性戀的態度，天主教義認為，所有異性戀以外的性傾向都有罪，不過教宗方濟各過去曾多次表達對同性戀的開放包容態度。2013年7月教宗被問到教廷中有「同志遊說者」的看法時，他表示，「我憑什麼批判他們？」；今年，教宗私下接見一名曾遭神父性侵的受害男同志，並安慰他「你是同性戀並不重要。天主如此造你，也愛這樣的你。」

報導表示，下週即將出版的書籍《聖召的力量：今天的奉獻生活》（西班牙原文為 La verza delavocacion，La vida consagrada hoy），集結教宗過去接受採訪時的長篇發言，該書將被翻譯成10種語言在各國發行。

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