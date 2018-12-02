養劇毒蝮蛇當寵物 中國高中生掰開蛇嘴上藥 然後就...

菜花原矛頭蝮的毒性猛烈，若被咬後沒有得到及時處理，24小時內恐出現多重器官衰竭危及生命。示意圖，非當事蛇。（圖擷自維基百科）

2018-12-02 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名高中生飼養毒蛇作為寵物，他發現飼養的蛇近期食慾不佳，經詢問愛好圈後，懷疑牠口腔發炎，決定替蛇上藥，不料在掰開蛇嘴時，冷不防遭蛇咬，緊急送醫。

綜合中國媒體報導，中國杭州一名高中生飼養一條菜花原矛頭蝮當寵物，這種蛇毒性猛烈，但仍深受寵物蛇愛好者的歡迎，4個月前購入後，少年就將蛇平時養在家裡陽台上，近期卻發現蛇活動力降低，食慾也不佳，他在愛好圈內諮詢後，懷疑蛇出現口腔發炎的症狀，網友建議幫牠上藥幾天就能痊癒。

根據網友的經驗，少年就掰開蛇嘴替其塗藥，前幾次都蠻順利，導致其警戒心降低，有次塗藥時鬆懈沒有帶防護手套，結果就在換藥過程中，毒蛇突然就咬了主人大拇指一口。

所幸這名高中生平常都有在家中放抗蛇毒的藥，第一時間服用後，立刻送醫急救，注射了血清後已脫離險境，醫生表示，菜花原矛頭蝮的毒性算是比較強的，如果在被咬後沒有得到及時處理，一般會在24小時內出現多重器官衰竭症狀，嚴重時可能會危及生命。

少年坦承，平常餵食、上藥都有穿戴特製的防護手套，這一時疏忽大意，沒帶手套就給蛇上藥，才出現遭蛇吻的險情。

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