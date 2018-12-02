好市多不再只是大賣場！新婚夫妻在這裡甜蜜完婚

美國新婚夫婦雪恩（Margot Schein，右）與帕里斯（Julian Parris，左），在美國加州聖地牙哥密申谷（Mission Valley）好市多結婚，那裡是兩人第一次碰面的地方。（圖擷自ATruax Photography臉書）

2018-12-02 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕美式大賣場好市多（Costco）以優惠價格的商品總是吸引不少顧客，但美國加州聖地牙哥密申谷（Mission Valley）的好市多，近日卻充滿了愛情甜蜜氣息，原來有一對新婚夫妻第一次約會的地點就是在這裡，因此選擇了好市多當作婚禮場所。

據《福斯新聞》報導，新娘雪恩（Margot Schein）最初是在約會軟體上OkCupid，看到帕里斯（Julian Parris）在自介裡寫著好市多是他最愛的約會地點之一，這正好和她愛好一樣，因此馬上聯繫對方，接著兩人就到好市多碰面。

雪恩笑說，「我們有很多共同點，但好市多是第一個。」在6月份和帕里斯訂婚後，雪恩認為舉行婚禮的唯一場所就是好市多，而且「必須是我們第一次約會的好市多。」

就這樣，兩人在11月29日相識3週年時，來到密申谷好市多成婚，由於這對新婚夫妻都是哈利波特書迷，因此新娘的婚紗還特別選擇葛萊分多的代表顏色猩紅色；新郎的西裝和領帶，則選擇了雷文克勞學院的代表色，也就是藍色與青銅色，捧花還是用J·K·羅琳的小說一頁一頁所摺出來的。

雪恩表示，婚禮相當完美，這都要感謝好市多員工的幫助，在賣場中布置出令人難以置信的浪漫婚禮，並用玫瑰花瓣裝飾整個區域。最後，在兩人相遇且相愛的好市多，雪恩對帕里斯說出「我願意」，親友與賣場員工見證著他們成為夫妻。

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