高一少女遭淫師猥褻 父爽請校方吃飯卻離奇暴斃

2018-12-02 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省衡陽市一名高一女學生木子（化名），指控胡姓數學老師假藉補課之名，趁機對她猥褻亂親，事後校方將胡男解雇，木子的父親為了答謝學校，宴請幾位學校人員吃飯，但飯局結束後卻離奇暴斃。

綜合中媒報導，上月14日晚間，高一女學生木子找胡姓老師溝通補課事宜，在辦公室未找到老師，只好到教師宿舍找人，但在老師房裡待了短短15分鐘，即被胡男強行摟抱、貼臉、親吻，並說些「你是我的寶貝」、「你這樣我會心疼」等露骨情話，直到晚自習鈴聲響起，她才逃出魔爪。

報導表示，木子回到教室後不斷哭泣，甚至割腕自殘，所幸被同學發現並通知老師，這件事才曝光。50歲的胡姓男老師第一時間否認到底，但經過校方調查發現，他被指控違反「男教師輔導或約見女生時，應至少3名同學在場」的規定，已被學校解聘。

報導提及，木子的父親得知處理結果後，立刻邀請幾名校方人員吃飯，並在飯局中共飲約1斤2兩的白酒，飯局結束後，他神智清楚地獨自返家，未料到家後身體開始不適，雖先至附近診所吊點滴，但病情太嚴重轉往大醫院，最終仍搶救不治過世。

報導透露，女學生父親離奇死亡一事，讓案情添上神秘色彩。衡南縣教育局表示，針對胡姓男老師是否真有猥褻學生及學生家長與校方人員酒後身亡二事，正在調查中。

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