日7-11將開設無人便利商店試驗 人臉辨識助客人結帳

2018-12-02 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕在無人商店領域，美中兩國一直較為領先，但現在日本便利商店也準備拓展相關業務，連鎖品牌7-11本月將與日本電氣（NEC）合作，開設利用人臉辨識技術識別顧客及完成結帳的7-11商店。

《日本經濟新聞》報導，日本企業積極透過技術投資、節省人力、提高效率等方式，應對日益短缺的勞動力。本月17日，日本7-11將和日本電氣（NEC）合作，在NEC集團入駐的東京都港區三田國際大樓內開設採用臉部識別的試驗店。

報導表示，NEC集團員工完成註冊後，可透過攝像鏡頭進行人臉辨識，或掃描員工證進店購物。當消費者挑選完商品後，須到專用終端讀取商品條碼，再透過人臉辨識或掃員工證結算，金額將從工資直接扣除，省去現金或電子貨幣結帳的麻煩。

報導提及，店內過去一日工作需由2至3名店員負責，現在藉由省去收銀工作，只要1人即可完成，且同時減少顧客等待結帳的時間。事實上，日本另一家便利商店LAWSON早前也在科技展展示無人概念店、烹調機械人及智能貼標系統等，該公司預計於2025年起推出無人商店。

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