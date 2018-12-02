日本女高中生在更衣室嚇傻！副校長爛醉闖入女湯尿尿...

日本私立市原中央高中的副校長，在校外旅行時喝得爛醉闖入女湯撒尿，當時還有3名女高中生在更衣室內。日本溫泉示意圖。（歐新社）

2018-12-02 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣的私立市原中央高中，日前在舉行4天3夜的校外旅行時，61歲的男性副校長竟然喝得爛醉闖入女湯的盥洗室小便，當時雖然學生們都沖完澡了，但在更衣室內還有3名女高中生，目前副校長已提出辭呈。

據《讀賣新聞》報導，參加校外旅行的是市原中央高中二年級學生共250多人，副校長擔任此次旅遊的最高負責人，因此也一路陪同，11月23日和學生們一起住進京都市左京區的旅館。

當天晚間6時，副校長和老師們用餐時連灌啤酒、日本酒、紅酒，回到房間小睡後，晚間9時45分許闖入女湯撒尿，完全不管還有女學生在更衣室裡。副校長在事發後提交辭呈，並說明自己當時喝得爛醉完全沒有記憶，並不是想偷窺才闖入女湯。

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