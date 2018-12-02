投訴屢遭中國政府拒絕 被坑殺5投資者天安門喝農藥自殺

中國5名遭天津現貨交易所被害者到北京投訴政府卻毫無回應，萬念俱灰下選擇在天安門廣場喝農藥自殺。（彭博）

2018-12-02 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津現貨交易所屢傳坑殺投資者，有5名受害者前往北京上訪想討個公道，但整整一個月都屢吃閉門羹，在走投無路、萬念俱灰之下，5人於11月30日在天安門廣場喝農藥自殺，目前生死未卜。

據《大紀元》報導，知情人士透露，當天中午12時30分左右，被坑殺的5名受害者騎著腳踏車來到正對著天安門的廣場前，一下車就喝農藥自盡。現場站崗的警察發現後，立刻召來大批人馬圍上並叫來救護車，事發後沒人知道這5人是生是死。

據了解，自殺的5人分別是3名40來歲的男子，以及2名50多歲的女子，他們在天津渤海商品交易所、貴金屬交易所、礦產交易所遭到坑殺，賠最多的達到250萬人民幣（約新台幣1110萬元），最少的也超過40萬人民幣（約新台幣177萬元）。

事實上，這幾年來屢傳天津現貨交易所受害者自殺的案件，前年8月25日，就有分別來自湖北與四川的兩名男子，在北京地鐵喝農藥輕生；前年12月26日，更有8個人在北京地鐵天安門西站的列車上灌農藥自殺。

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