敗選後蔡英文兩岸政策是否改變？美學者：她將面對各方壓力

民進黨敗選是否影響蔡英文的兩岸政策？卜道維指出，蔡英文接下來會面臨各方壓力，包括中國對國民黨與民進黨有所區別的作為。（資料照）

2018-12-02 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一大選落敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，為台灣政壇掀起另一波話題，至於敗選是否影響蔡英文兩岸政策，美國約翰霍普金斯大學高等國際研究所中國研究項目教授卜道維（David Brown）指出，這對美國來說是個「非常重要的問題」，且接下來蔡英文必須面對各方壓力。

根據《美國之音》報導，卜道維表示，此次大選結果無疑是讓北京鬆了一口氣，因為國民黨此次表現出「仍是強而有力的反對黨」，北京必須決定接下來在對待國民黨和民進黨的態度該如何做出區別，例如是要繼續對蔡政府施壓，還是將重心放在可以贏得國民黨人支持的作為。

至於民進黨敗選是否影響蔡英文的兩岸政策，卜道維指出，蔡英文接下來會面臨各方壓力，包括中國對國民黨與民進黨有所區別的作為、民進黨內部可能要求蔡英文對北京更加強硬，又或是國民黨對外宣稱「比民進黨更能處理兩岸問題」等，這些因素都將影響蔡英文的政策走向。

卜道維提到，雖然蔡英文執政路可能更加艱難，但美國一貫立場都是希望台海維持穩定，相信蔡英文會維持原有立場，不會改變既定政策。

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