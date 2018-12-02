在美遭劉強東性侵...中國女大生：我被騙去參加晚宴！

中國京東商城CEO劉強東涉嫌性侵女大生。（美聯社）

2018-12-02 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國京東商城45歲CEO劉強東擁有千億身家，8月在美涉性侵女大生，全案已移交美國檢方調查；被害女大生最近又透露，她因為被欺騙，才決定當晚前去與劉強東等人的晚宴。

根據《彭博》報導，被害的21歲中國女大生表示，今年8月下旬的一個週四晚上，她受邀到美國明尼阿波利斯一家名為Origami的壽司店聚餐。她原本認會受邀，是因她在明尼蘇達大學的中國博士生圈子擔任義工，不料到了餐廳才發現，自己身處在10幾名中國企業的高階主管中。

報導指出，邀請女大生的男子是名為「姚其湧」的中國商人，女大生在案發前幾天才在一場跑步活動上認識姚，聚餐開始後，姚特別安排女大生坐在劉強東身邊，與女大生一起赴宴的男生，則被安排坐在另一張桌子，與這些高階主管的助手一起用餐。

宴會中劉強東和同桌的男性頻頻對女大生勸酒，要她「乾杯」，第二天她發給朋友的微信中說，覺得自己被灌酒，對此女大生的律師弗洛倫（Wil Florin）提出質疑，認為在場男子為何沒把護她。劉強東律師瑞思博（Jill Brisbois）則回應說，由於正在進行調查，應等待檢察官的決定，而不是繼續拿出片面和不準確的描述。

另外，報導提到，姚其湧曾告訴她，等她畢業後，要給她一份工作；弗洛倫也透露，劉強東曾要求姚其湧「確保這名女大生參加晚宴」。針對報導，目前姚其湧還未回應。

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