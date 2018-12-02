對中國憧憬幻滅！美32名學者籲政府防中共滲透

美國總統川普（右一）與中國國家主席習近平（左一）在阿根廷會面。（法新社）

2018-12-02 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平在阿根廷會面，在雙方會面之前，美國32名過去對中國有憧憬的「中國通」學者，日前提供美國政府一份報告，警告美國防範中國對美國大學、媒體、智庫和企業的滲透，形容其範圍之廣，足以削弱民主程序，但美國卻對此毫無戒心。

《華爾街日報》報導形容，這32名學者過去對中國多抱有憧憬，相信北京當局會走向自由化，包括向來鼓吹美中加強交流的重量級學者，例如葛來儀（Bonnie Glaser）、黎安友（Andrew J. Nathan）等人，這些學者的憧憬現在幾乎已經幻滅（disillusionment）。

這份報告主要由史丹佛大學胡佛研究所的高級研究員戴雅門（Larry Diamond）、紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）帶頭撰寫。報導指出，川普政府裡的鷹派官員看到這份報告後，都認為這為他們主張的對中強硬政策立場，提供一個依據。

報告向美國政府呼籲，「以中國投入金錢的廣度和深度，加上中國強烈的聚焦力，美當局需要對此實施更大的審核，因為中國的干預，比起俄羅斯更願意付出資源和力度，範圍也更廣。」不過這份報告並未指控中國干預美國的選舉。

報告建議，美國應成立一個聯邦機構，讓州和地方政府及非政府組織，就今後與中國的合作關係進行諮詢，並協助審查中國對口機關、組織的背景。另外，報告認為，美國政府應考慮「限制向中國的記者、智庫和大學的學者發出簽證」，除非美國獲得對等的地位。

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