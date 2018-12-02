黃背心運動失控 巴黎19地鐵站關閉、警衝鋒槍被偷

凱旋門周邊備抗議群眾包圍，警方到場控制。（歐新社）

2018-12-02 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕法國「黃背心」（yellow vest）運動當地時間週六（1日），掀起第3波街頭示威行動，民眾要求總統馬克宏（Emmanuel Macron）為燃油稅高漲一事下台，目前有183人被逮捕，巴黎市中心至少有19個地鐵站被迫關閉，甚至傳出警方的衝鋒槍遭抗議群眾偷走。

綜合外媒報導，法國大批民眾穿著螢光黃背心上街頭示威，目前「黃背心」運動已展開至第3個週末，並蔓延到法國首都巴黎，週六共有19座地鐵站關閉，包括鄰近凱旋門的夏爾·戴高樂-星形廣場站（Charles de Gaulle - Étoile）、歌劇院站（Opera）及巴士底站（Bastille）。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）公開譴責暴力，強調暴力「不可接受」，並說自己感到「深深的悲傷」。

報導指出，有警用的衝鋒槍遭抗議人士偷走，至今仍未尋回。另外，一棟位於凱旋門附近大街的建築物，也遭到示威者縱火，觀光客愛逛的巴黎拉法葉百貨（Galeries Lafayette）和春天百貨（Printemps department store）也暫時停止營業。

警方表示，至少有80人受傷，其中包括16名警察，目前已有183人被捕。法國警方為了避免示威擴大，現已部署近萬警力在巴黎，試圖控制示威規模。當局表示，黃背心運動自11月17日開始以來，抗議活動導致2人死亡，數百人受傷。估計法國全國有36000名抗議者，巴黎約有5500名抗議者。

除了巴黎之外，法國全國各地都響應「黃背心」運動，大多以和平示威為主，但巴黎地區的示威活動失控，民眾在街頭設立路障、點火，甚至在凱旋門上用噴漆塗鴉

，當局出動鎮暴警察以警棍、水龍、催淚彈反制，雙方發生激烈衝突。

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