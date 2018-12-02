川習會提早開 鷹派納瓦洛將出席?

2018-12-02 05:00

〔中央社〕白宮稍早表示，美國總統川普今晚與中國國家主席習近平於阿根廷舉行的工作晚宴，將提前1小時；外界視對中貿易上的鷹派人物、白宮貿易顧問納瓦洛，預計也將與會。

白宮稍早宣布，原訂阿根廷當地時間晚間6時30分舉行的「川習會」將提前1小時召開，參與這次「川習會」工作晚宴名單，鷹派色彩濃厚的納瓦洛（Peter Navarro）也在列。

外媒先前報導，中國原本不樂見納瓦洛參與「川習會」，但貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在最後一刻邀請納瓦洛同行，加入美國代表團。

20國集團（G20）將落幕，川普稍早宣布，為表示對前總統老布希辭世的哀悼與敬重之意，他取消原訂當地時間下午3時45分要舉行的記者會，但不清楚這是否和「川習會」因此提前1小時舉行有關。

外界視這次「川習會」為攸關美中貿易戰未來走向及世界經濟復甦的轉捩點，而習近平和川普都有來自內部的不同壓力。

對習近平來說，中國經濟放緩之際、是否走向硬著路，關乎中共統治的穩定性；對川普而言，美國多個智庫機構都警告，不斷加碼的關稅報復，恐讓美國得來不易的經濟復甦再陷深淵。

除納瓦洛與萊特海澤，美國代表團還有同被視為鷹派的國安顧問波頓（John Bolton），另外還包括川普女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushne）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）及白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow），都將坐主桌參與會談。

白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matthew Pottinger）的座位則安排在主桌後方工作席。

中國代表團方面，除習近平，還包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、國家發展和改革委員會主任何立峰、商務部長鍾山、駐美大使崔天凱及商務部副部長王受文。外交部副部長鄭澤光負責做會議記錄。（編輯：徐睿承）

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