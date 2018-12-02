除對老布希辭世致敬 G20領袖對議題幾無共識

2018-12-02 02:00

〔中央社〕20國集團（G20）領袖難以彌合華府因貿易爭端和氣候變遷導致的歧異之際，美國總統川普再次讓國際論壇出現混亂情情。

僅管部分國家領袖在阿根廷高峰會對前美國總統老布希辭世表達致敬之意有所共識，但總統川普表示，出於對布希家族的尊重，將無法如期在今天稍晚舉行高峰會後的記者會。

這是川普參加這次G20高峰會的第2次取消預定活動，他之前以俄羅斯與烏克蘭衝突事件為由，取消與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。此外，川普也把與其他G20國家領袖會面等級降低。

G20高峰會後的記者會取消，意味川普將不必面對記者提問，詢及美國調查川普競選總統陣營涉嫌勾結俄國調查的最新發展。

消息人士指出，經談判代表徹夜協商後，由於美國在多方議題上有異議，恐導致G20高峰會結束後，將不會有最後公報。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）承認，公報是否發布不易，但她說：「我相信，我們還是能有所作為。」

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