美伊緊張情勢升高 德黑蘭啟用自製匿蹤驅逐艦

2018-12-02 00:30

〔中央社〕在與死敵美國的緊張情勢升高之際，伊朗海軍今天推出一艘自製的驅逐艦，伊朗國營媒體稱它具有躲避雷達追蹤的匿蹤性能。

伊朗國營電視台今天直播沙罕德號（Sahand）驅逐艦成軍典禮，沙罕德號在波斯灣阿巴斯（Bandar Abbas）海軍基地正式加入伊朗海軍正規軍。在無需補給的情況下，沙罕德號可持續航行長達5個月。

國營電視台並報導，沙罕德號的飛行甲板可以停降直升機，艦上配備魚雷發射器、防空炮和反艦炮，並可發射地對地、地對空飛彈，也可進行電子戰。

國營的伊朗通訊社（IRNA）引述海軍造船廠廠長海軍少將謝奇（Alireza Sheikhi）的話指出：「沙罕德號驅逐艦是大膽與創新的設計，仰賴伊朗海軍自己的技術知識…，並且具有匿蹤的能力。」

伊朗海軍一名指揮官表示，沙罕德號可能是近期派往委內瑞拉執行任務的其中一艘戰艦。

伊朗曾在2010年啟用第一艘國產的的驅逐艦，這是伊朗海軍更新裝備計畫的一部分。伊朗海軍裝備可遠溯至1979年伊斯蘭革命前，目前裝備大多為美國製造。

受制於國際制裁與禁運以致無法進口武器，伊朗已發展出大規模的軍火工業。

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