D&G風波未平 傳設計師又嗆中國「衣服有毒、食品都過期」

義大利時尚品牌Dolce & Gabbana最近捲入歧視中國人風波。（法新社）

2018-12-02 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）近日捲入歧視中國風波，先是廣告被質疑辱中，設計師Stefano Gabbana又在IG留言「中國是屎國」，遭中國人抵制，最後被迫道歉。近日又傳出2名品牌創辦人在IG發文，並寫下侮辱中國的字眼，讓戰火越燒越烈。

D&G上月傳出歧視中國風波，讓原定出席21日上海時裝秀的中國藝人紛紛拒絕到場，該場時裝秀被迫取消，迫使D&G只好在23日發布道歉影片，影片中兩位品牌創始人兼設計師Domenico Dolce、Stefano Gabbana向中國道歉，他們說過去幾天已經認真反省，並對於其言行給中國人、中國帶來的一切感到悲傷，更在影片結尾以中文向中國人表示「對不起」。

不過據港媒報導，一名旅居義大利的華裔居民Luca爆料，這2名當初表示「中國是屎國」的品牌創始人兼設計師又在IG發表辱中言論。報導指出，當地時間11月29日時，其中1名品牌創始人在IG以義大利文發文表示，「如果中國人不買我們DG的產品，那就請所有的義大利人都不要吃中國菜，中國的衣服有毒、中國人喜歡偷稅漏稅、中國人的食品都是過期的，大家千萬不要購買任何中國的產品！」

而該文在被義大利華裔與中國留學生發現沒多久就遭刪除，有當地華人也馬上致信給D&G官方，要求合理解釋，不過D&G至今尚無回應。由於貼文被迅速刪除，所以不能確定是否為引發辱中風波的D&G創辦人兼設計師所發送，有D&G員工也以私人名義表示「發文者應該不是公司負責人。」

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