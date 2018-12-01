印尼2天3震！今晚發生規模6.5地震 尚未有災情傳出

塔寧巴爾群島（Tanimbar Islands，紅點處）外海發生規模6.5級地震。（圖擷自Google Maps）

2018-12-01 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕印尼的塔寧巴爾群島（Tanimbar Islands）外海於今晚9點27分，發生規模6.5地震，目前未有災情傳出，尚未發布海嘯警報。

據《路透社》報導，美國地質調查局（USGS）表示，這次地震集中在塔寧巴爾群島的薩翁拉基（Saumlaki）以西279公里外海，目前沒有人員受傷或其餘災情，也尚未發表海嘯警報。

這次是印尼這兩天內的第三起地震，昨天在北蘇拉威西省的美娜多西北方外海138公里處，曾發生規模4.6地震，另一起則是今天早上，也在薩翁拉基以西外海，不過是在西北西方向293公里處，規模6.3。

報導指出，印尼位於環太平洋火環帶，地震頻傳。2004年的印度洋海嘯造成13國家共22萬6000人死亡，其中包含12萬個印尼國民。

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