1顆近千元！米其林餐廳新菜色「炸空氣」 網友：地瓜球？

吃一口空氣1000元！義大利有家米其林一星的餐廳「Feva」最近推出了一款新料理「空氣球」，讓網友不禁懷疑：「不是地瓜球嗎？」（圖擷取自YouTube）

2018-12-01 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕你有吃過「炸空氣」嗎？義大利米其林一星餐廳「Feva」，最近推出一款新料理─用樹薯粉包裹空氣、再油炸的小球，這項米其林料理讓網友不禁懷疑：「不是地瓜球嗎？」

綜合媒體報導，位在米蘭的米其林一星餐廳「Feva」，主廚迪納多（Nicola Dinato）最近研發了一款新菜色「炸空氣」，做法是將經過臭氧清淨機處理過的空氣，灌入由樹薯粉製成的中空薄球內，再油炸10分鐘。迪納多標榜這項料理可以吃到「山間清新空氣的味道」，一顆要價30美元（約新台幣925元）。

這個標新立異的菜色，讓不少網友相當傻眼，有網友說，「如果我想吃空氣，我去買包洋芋片不就好了」，還有亞洲網友認為，「這不就是地瓜球嗎？」不少人都覺得花30美元吃一口空氣，好像有點太貴。

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