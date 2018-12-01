中二屁孩遭武警包圍還擺武打姿勢耍狠 下場讓網友笑翻

一位屁孩被大批武警包圍，他接著擺出要打架的招式挑釁。（圖擷自微博）

2018-12-01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一段影片在網路上瘋傳，片中一位屁孩被大批武警包圍，他接著擺出要打架的招式挑釁，但沒多久就被警方壓制，讓網友看了都笑翻。

最近有中國網友在微博貼出一段短片，片中有位小屁孩被大批的警方包圍，這些警察手中拿有盾牌、警棍。小屁孩看到警方不僅沒收斂，還將背包、外套脫下往地上扔，更擺出準備打架的架式向警方挑釁。

不過在網友貼出的另一張照片中，只見這個小屁孩已遭警方制伏，兩位警察一左一右架住他，警察更將手壓在屁孩的雙肩，讓他完全不能動彈。屁孩前方還有一隻手拿著藍波刀，疑似是警方在對他進行質問。

許多網友看到屁孩的下場後都笑翻，「太尷尬太中二了。」、「中二病也要襲警。」、「幻想自己是李小龍？」、「我還以為他準備爆個氣提升一下戰力，或者結個印放個什麼技能呢。」

相關影片請見：

屁孩挑釁警察影片

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