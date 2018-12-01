日調查：年輕人心中網路比家人重要

日本「So-net」最近針對全國2000多名20到60歲的男女進行調查，詢問他們「如果這世界什麼消失了讓你最困擾？」。（美聯社）

2018-12-01 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路已成為人們生活中的一部分，許多年輕人更不時要拿出手機來看。日本一項調查就發現，年輕人心中網路的存在比家人、金錢還重要。

綜合報導指出，日本「So-net」最近針對全國2000多名20到60歲的男女進行調查，詢問他們「如果這世界什麼消失了讓你最困擾？」全體調查結果顯示，「家人」（69.7%）是第一名，再來依序是「金錢」、「語言」、「網路」與「朋友」。

不過20多歲年輕人的調查結果卻與其他族群差很多，有70.4%的人認為如果「網路」消失最困擾，其次是「金錢」（69.8%），第三順位才是「家人」。有75.4%的人認為，如果手機消失，最困擾的是無法傳訊息（71.2%），其次則是無法使用地圖（30.4%）、無法看影片（27.6%）。

調查也詢問受訪者，「如果一個小時後網路消失你最後會連絡誰？」結果有28.8%的人表示戀人、13.7%的人表示小孩、11.7%的人表示媽媽，會選擇聯絡爸爸的僅有1.6%。

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