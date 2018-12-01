西班牙男子性侵狗狗 生殖器細菌感染喪命

2018-12-01 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙1名變態男飼主長期虐待自己的狗狗沃爾菲（Wolfi），甚至性侵，最後則因生殖器遭感染身亡。主人過世後，沃爾菲成了流浪狗，雖然有位好心獸醫加利西亞（Marga Gallego）主動幫助牠，但過去的創傷讓牠不願與人親近，暫時不適合被收養。

據《Milenio》報導，沃爾菲長期遭受前任飼主虐待、性侵，最後前任飼主因陰莖細菌感染去世，沃爾菲因此成為流浪狗。加利西亞在大街上把沃爾菲帶回，不過她發現，沃爾菲不讓任何人靠近牠的背後。經過詳細調查，才了解沃爾菲背後故事。

加利西亞表示，沃爾菲有相當大的創傷壓力，雖然前任飼主已經去世，但過去經歷仍讓沃爾菲不願意接近人類，也很難替他剪指甲、洗澡等。加利西亞說，沃爾菲現階段不適合被人收養，需要接受精神治療。

世界各地性侵動物事件不少，加利西亞指出，沒有人喜歡談論動物癖，但這是存在的，在丹麥，甚至有合法的動物妓院，讓遊客們趨之若鶩；性侵動物是項變態、有預謀的犯罪，不過動物遭受性虐待往往會被忽略，這些動物除了會有外表的撕裂傷外，還有強大的精神壓力，就和人類一樣。

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