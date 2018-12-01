阿公火劫餘生抱貓照超催淚 土耳其各界捐款重建家園

2018-12-01 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其博盧省鄉村有名83歲阿公米榭（Ali Meşe）於今年1月時，慘遭祝融之災，其中1張他站在燒毀房舍前，抱著小橘貓薩里基斯（Sarikiz）流淚的照片，讓許多網友為之心酸。不少慈善團體和政府單位幫助米榭重建家園，現在的米榭夫妻及貓咪，已經可以在新家過著平靜而安穩的生活。

綜合外媒報導，今年1月17日，米榭原本想使用柴燒烤箱，卻不慎把汽油灑到爐子上，造成烤爐起火，讓整棟木造房屋陷入火海之中，家中的3隻貓咪中，僅有薩里基斯生還。米榭抱著薩里基斯站在房舍前的悲傷模樣被人拍下，照片隨即在網路上引起關注。

米榭的困境被不斷轉發，總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）也在網路上分享米榭的照片，讓許多善心人士紛紛自發捐款，土耳其紅新月會、Mudurnu社會救助和團結基金會、博盧州長和其他政府單位也加入為米榭重建新家的行動中。在各界人士努力下，米榭的新家終於在舊家旁邊重建完成。

有人詢問米榭為何不選擇與兒子一同住在市中心，米榭回應，自己喜歡住在鄉村遠勝於都市，而且自己的貓亦是如此，感謝眾人替他建造漂亮的新家。現在的他和妻子、貓咪過著平靜且安穩的新生活。

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